РИАМО - 4 сен. Власти Подмосковья рассказали о том, можно ли купить по «Пушкинской карте» билеты для друзей, расплатиться ею частично, а также ответили на другие вопросы, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Если владельцу карты скоро исполнится 23 года, а карту он уже получил, то средства на ней не сгорят. Но в следующем году на нее ничего не начислят.

В случае, если купленный билет сдать, то деньги за него вернутся.

Так как карта индивидуальная, покупать билеты по ней может только держатель и только для себя.

Когда в театр пойдет весь класс, билет каждый будет покупать себе сам, однако не исключено, что появится возможность групповой покупки.

Также пока нет возможности оплатить «Пушкинской картой» часть билета.

На сегодняшний день 600 тыс. молодых людей из Подмосковья смогут воспользоваться Пушкинской картой. Всероссийская программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным, стартовала 1 сентября.

В Московской области к программе «Пушкинская карта» присоединились 47 культурных учреждений. Молодые люди – владельцы карт могут посетить Московскую областную филармонию, музеи в Сергиевом Посаде, Серпухове, Клину, усадьбы Мураново и Мелихово, Московский губернский театр и другие объекты.

В музей за счет государства: кто и как сможет получить «Пушкинскую карту»>>