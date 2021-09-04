РИАМО - 4 сен. В будущем увеличится номинал «Пушкинской карты», а к проекту присоединятся и библиотеки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
600 тыс. молодых людей из Подмосковья смогут воспользоваться «Пушкинской картой». Всероссийская программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным, стартовала 1 сентября.
Министр культуры Подмосковья Елена Харламова и министр образования региона Илья Бронштейн рассказали, какие карта дает преимущества. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет будут бесплатно посещать музеи, театры, концерты и выставки.
Для этого необходимо на портале Госуслуг оформить «Пушкинскую карту» - пластиковую или виртуальную. На счете сразу будет 3 тыс. рублей. Потратить деньги нужно до нового года и только на посещение учреждений культуры.
В Подмосковье в программе «Пушкинская карта» будут участвовать 47 учреждений культуры: Московская областная и Ступинская филармонии, 13 государственных музеев, 6 театров: 4 государственных и 2 муниципальных - Долгопрудненский театр «Город», «Театр юного зрителя» в Королеве, 26 домов культуры. Отбирать подходящие мероприятия будет специальный экспертный совет.
Она выразила надежду, что в регион приедут зрители и из других регионов.
«Сейчас мы думаем над образовательными программами, чтобы молодые люди были не только зрителями, но и участниками лекций мастер-классов в музеях и театрах», - пояснила Харламова.
Она добавила, что в Подмосковье уже начали покупать билеты с помощью «Пушкинской карты».
«Проект открывает новые горизонты», - сказал Бронштейн.
По его словам, для школьника это возможность пригласить девушку в театр, сходить на выставку, сделать подарок маме.
«Я думаю, карта будет популярной. И все ее возможности ребятами будут использованы», — отметил Бронштейн.
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