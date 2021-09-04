РИАМО - 4 сен. Ремонт медучреждений, обновление оборудования, привлечение на работу специалистов - развитие медицины обсудили на VII гражданском форуме «Подмосковье. Здоровье» в Дмитрове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Организатором стала Общественная палата Московской области при поддержке областных Минздрава и Главного управления социальных коммуникаций. Форум прошел под председательством зампреда Правительства - министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

До конца года в Подмосковье введут 12 крупных медучреждений. В сентябре в Подольске откроют детскую поликлинику на улице Ульяновых и поликлинику смешанного типа в мкр «Юго-Западный».

В микрорайоне Финский городского округа Щелково - амбулаторию и офис ВОП. Также 2 поликлиники появятся в Красногорске – в ЖК «Изумрудные холмы» и ЖК «Мортонград Путилково».

Кроме того, до декабря после капремонта откроют стационары в округе Пушкинский и Одинцовском округе, поликлиники в Ленинском округе, Чехове, Протвине и Щелкове.

В Подмосковье начали работать еще 8 кабинетов компьютерной томографии - в Химках, Долгопрудном, Королеве, Шатуре, Зарайске, Домодедове, Дзержинском и Раменском округе. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

«Наша задача – сделать диагностику качественной и доступной всем жителям Московской области. Исследования на новом компьютерном томографе позволят оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеванием легких, сосудов, эндокринологических, неврологических патологий», - сказала Стригункова.

Она добавила, что с помощью аппарата специалисты смогут своевременно выявлять онкологические патологии всех локализаций

Компьютерный томограф позволяет делать цифровые изображения в 3D формате с высоким разрешением. Диагностика выполняется бесплатно по назначению врача в рамках ОМС.