РИАМО - 4 сен. История с задержанием лидера «Мужского государства» Владислав Поздняков на границе с Азербайджаном оказалась инсценировкой. Об этом Поздняков рассказал сам в Telegram-канале, сообщает Газета.ru.

«Я был не в сети, потому что возникли кое-какие моменты, которые нужно было решать в срочном порядке. Разумеется, меня никто не задерживал», — сказал Поздняков.

Он сообщил, что ближайшее время планирует провести отдыхая, а с 6 сентября продолжит травить «Тануки».

Причин фейка о задержании мужчина не назвал.