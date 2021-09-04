РИАМО - 4 сен. На нескольких улицах Москвы в сентябре введут ограничения из-за дорожных и инженерных работ, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, с 13 по 15 сентября с 01:30 до 05:30 ограничат движение в районе дома №11 на Калибровской улице, а с 15 по 17 сентября – в районе дома №31, строение 16.

На улице Маршала Новикова будет круглосуточно перекрыто движение по 1 полосе от дома №6 до дома №7.

Для проведения инженерных работ скорректируют движение на Нарвской улице. Вблизи пересечения с Выборгской улицей будут круглосуточно с 13 сентября по 30 ноября заняты 2 полосы. Проехать по улице будет можно, ее временно расширят. И все же специалисты рекомендуют планировать маршрут исключая этот участок.

Круглосуточно займут 1 полосу на Полярной улице в районе дома №25, корпус 12. Здесь ограничат движение с 13 сентября по 25 декабря.