РИАМО - 4 сен. Трехкратный олимпийский чемпион, боец Александр Карелин раскритиковал современные Олимпийские игры. Поводом тому стали новые гендерные ценности Игр, сообщает Газета.ru.

Карелин заявил, что надеется на сохранение в спорте наделения по заслугам.

«Все это пройдет — все эти либеральные ценности, вся эта липкая грязь с гендерами, с отрицанием биологии», - заявил Карелин.

Он добавил, что все это удастся пережить и «останутся идеалы».

Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми, на которых планируется соблюсти гендерное равенство. Международный комитет утвердил правило, согласно которому в состязаниях выступит равное число мужчин и женщин.

В этом году на Играх в Токио участие в соревнованиях приняли транс-персоны.