РИАМО - 4 сен. Госавтоинспекция Подмосковья проводит мероприятия, направленные на профилактику детской аварийности на дорогах. В рамках этой работы сотрудники ведомства встретились с воспитанниками спортивных школ региона, сообщает пресс-служба ГИБДД Подмосковья.

Специалисты помогают ребятам адаптироваться к дорожно-транспортной среде после каникул.

Встречи прошли в спортивных школах Красногорска, Истры, Королева и Пушкинского городского округа. Основной темой стало построение безопасного маршрута. Инспекторы объяснили детям, какие «дорожные ловушки» могут встретиться у них на пути, и как их избегать.

Кроме того, ребята научились ориентироваться рядом с проезжей частью.

Особое внимание в беседе уделили поведению в темное время суток. Сотрудники ГИБДД объяснили зачем нужны светоотражатели и призвали их использовать.