РИАМО - 4 сен. Руководитель исполнительного комитета Национальной Ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Сергей Юшин назвал в качестве причины роста интереса к мясу снижение доходов граждан России, сообщает «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что тезис звучит парадоксально, объяснение довольно простое. При равной стоимости овощей и мяса, последнее более калорийно и питательно, а значит воспринимается как более надежный способ насыщения.

«Из одной курицы вы сможете сварить суп и приготовить второе. А овощи — это вода. Поэтому население, вынужденное экономить, отказывается от дорогой продукции в пользу мяса», — пояснил Юшин.

Значительную роль тут сыграла и погода. Теплое лето стало удачным временем для шашлыков и летних кафе. Да и основной отдых проходил в границах нашей страны.