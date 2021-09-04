РИАМО - 4 сен. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заранее знал, что лига примет решение о допуске игроков на Олимпийские игры — 2022, сообщает Газета.ru.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков договорились о участии в турнире.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом», — сказал глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Он отметил, что все время, пока НХЛ принимала решение, шли консультации с ИИХФ.

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.