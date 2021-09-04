РИАМО - 4 сен. На МКС российский модуль «Наука» подключили к американской электросети. Подключение выполнили космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, сообщает Газета.ru.

Для этого потребовалось выйти в открытый космос. Два кабеля, которые питают «Науку» от электросети, расположенной в американском сегменте МКС, проложили по модулю «Звезда».

Следующий выход в открытый космос запланирован на 9 сентября. Всего интеграция и дооснащение модуля «Наука» и узлового модуля «Причал», который планируется запустить в ноябре 2021 года, потребуют десяти выходов до конца 2022 года.

«Наука» успешно пристыковался к модулю «Звезда» МКС летом. Стыковка к станции была произведена автоматически. Специалисты центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.