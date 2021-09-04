РИАМО - 4 сен. Искусственный интеллект, используемый Facebook, поставил пометку «приматы» к видеоролику с участием темнокожих мужчин. Компания извинилась за этот инцидент, сообщает Газета.ru.

Видеозапись стычки между темнокожими, белыми жителям, а также полицией появилась на странице британской газеты Daily Mail в социальной сети Facebook. ИИ сопроводил его пометкой, спрашивающей пользователей, хотят ли они «продолжить смотреть видео о приматах». Приматов на видео нет.

3 сентября Facebook извинился за недопустимую ошибку и пообещал, что подобного впредь не повторится.

«Как мы уже говорили, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы», — заявил пресс-секретарь компании Дэни Левер.