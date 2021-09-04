РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В подмосковном Подольске построят муниципальный ФОК с искусственным льдом и реконструируют стадион «Весна» в микрорайоне Климовск, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями и активистами городских округов Домодедово, Подольск, Ленинский и Лыткарино. На ней обсудили актуальные темы развития. В том числе проблемные для многих подольчан вопросы расселения ветхого жилья и сроков возобновления строительства многоквартирных жилых домов, по которым с выполнением обязательств перед дольщиками не справились инвесторы. По всем обращениям губернатор Подмосковья дал обстоятельные ответы и сделал необходимые поручения.

«Недостаток инфраструктуры спортивных сооружений помогут восполнить предстоящая в рамках государственной программы Московской области реконструкция стадиона «Весна» в Климовске, а также проектирование и строительство муниципального ФОКа с искусственным льдом в городе Подольске», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что по вхождению в федеральные программы власти округа рассчитывают на поддержку депутата Государственной Думы России от Подольского избирательного округа Вячеслава Фетисова, участвовавшего во встрече.

Также участники встречи попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева возобновить строительство детского сада на 140 мест на Электромонтажном проезде раньше, чем планировалось.

В ближайшей перспективе – участие Подольска и соседних муниципалитетов в важной федеральной программе в целях экологической реабилитации реки Пахры.