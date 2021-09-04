РИАМО - 4 сен. Подмосковные спасатели предупреждают жителей региона о том, что ночью и утром 5-6 сентября местами в Московской области ожидаются заморозки -2-0 градусов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а тем, кто болен сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше не выходить на улицу.

Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

В субботу в Московском регионе будет облачно, ожидаются кратковременные осадки и до плюс 13 градусов.

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