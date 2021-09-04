РИАМО - 4 сен. С 1 сентября, когда в Москве ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте, горожане совершили 162 тыс. поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле», — написал Собянин в своем личном блоге.

Люди, которые постоянно пользуются наземным транспортом, могут за год сэкономить до 11 тыс. рублей. В общей сложности такая возможность есть у 600 тыс. пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному кабинету на сайте Московского метрополитена.

«За последние три дня число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч. Неожиданно высокий рост, превзошедший самые смелые прогнозы», — отметил Собянин.

Москва — одна из самых доступных среди крупнейших городов мира по стоимости поездок. Билетная система будет совершенствоваться и дальше.

Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить>>