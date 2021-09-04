РИАМО - 4 сен. В парке у Ростокинского акведука на северо-востоке Москвы открыли памятник «Плечом к плечу» Героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, передает корреспондент РИАМО.

Установку памятника приурочили к 80-летию Московского народного ополчения.

«Сегодня здесь в парке «Яуза» на Ростокинском акведуке мы наконец открыли памятник 13-й Ростокинской дивизии Московского народного ополчения. <…> Девять лет мы шли к открытию этого памятника», - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

По его словам, Мосгордума ведет работу по созданию памятников дивизиям Московского народного ополчения, в честь которых они еще не установлены. В ближайшее время запланировано открытие последнего оставшегося памятника.

Шапошников также добавил, что в Мосгордуму внесен законопроект, согласно которому предлагается установить 11 октября памятную дату - День московского народного ополчения. Мероприятия, посвященные памятным датам столицы, будут проводиться в порядке, установленном правительством столицы.

«Именно здесь в этом месте формировалась дивизия народного ополчения города Москвы. <…> Это порядка 12 тыс. человек, которые ушли именно с этого места на фронт. <…> И уже в начале октября вступили в неравный бой с фашистской армией», - рассказал префект Северо-Восточного административного округа города Москвы Алексей Беляев.

Он отметил, что в бою на рубеже под Вязьмой, который удалось удержать, в живых остались около 1 тыс. ополченцев.

По словам одного из создателей памятника, художника Микаэля Согояна, фигуры на памятнике - это собирательный образ бойцов. Памятник выполнен из бронзы, высотой около 4 метров.

«Две фигуры, объединенные одной целью. Одна винтовка. <…> Пока мы отступаем, но скоро будет победа. И в этой композиции есть дух этой победы», - сказал Согоян.

На торжественном открытии были представители сообщества родственников ополченцев, школьники и местные жители. После церемонии открытия монумента на подходе к нему в парке высадили 5 молодых лип.