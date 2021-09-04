РИАМО - 4 сен. В субботу в квартире одного из домов на Митинской улице произошел хлопок, повредивший стекла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при обращении с пиротехническим изделием.

Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее хлопок произошел в квартире на улице Малой Набережной в столице. В происшествии погибли мужчина и 14-летний мальчик. Также в квартире была женщина, она не пострадала.