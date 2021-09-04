РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Свыше 5 тонн сыра привезли фермеры на фестиваль «Сырная гонка» в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В микрорайоне Павшинская пойма проходит сельскохозяйственный фестиваль «Сырная гонка». Фермеры привезли более 5 тонн сыра с 20 регионов России, включая Подмосковье. А еще на прилавках можно найти колбасы, мед, выпечку и многое другое.

Уже по доброй традиции участники «Сырной гонки» не только представляют свои лучшие товары, но и принимают участие в благотворительной миссии. Продолжается сбор средств для юного красногорца Саши Веселова, которому необходимо дорогостоящее лечение.