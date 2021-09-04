РИАМО - 4 сен. Сборная России по футболу под руководством нового тренера Валерия Карпина проведет второй матч в гостях против сборной Кипра, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для Карпина в качестве тренера сборной РФ этот матч станет вторым. Игра с киприотами начнется в 19:00 в субботу.

Ранее первая встреча сборной РФ под руководством Карпина завершилась со счетом 0:0 против Хорватии. Тогда его решения стали удивлять еще до стартового свистка. Он в стартовом составе выпустил 18-летнего Арсена Захаряна. Пребывание на скамейке Федора Смолова удивило и тренера хорватов.

Игра прошла на столичном стадионе «Лужники», она завершилась со счетом 0:0.