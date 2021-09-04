РИАМО - 4 сен. Президент саморегулируемой организации «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал, что для работы в столичной школе сотрудник ЧОП должен быть вакцинирован от Covid-19 и иметь правовой статус охранника IV или V разряда, передает газета «Вечерняя Москва».

Специалист обратил внимание, что для работы на стационарном посту в школе охранник должен иметь соответствующую квалификацию.

«Кандидатом в охранники школы может стать человек, у которого есть правовой статус охранника IV или V разряда. Первый дает возможность применять спецсредства: например, резиновую дубинку. Охранник пятого разряда имеет право использовать газовое и электрошоковое оружие», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что обязательным требованием к охраннику является личная карточка, закрепляющая человека за организацией, с которым у школы подписан контракт по охране объекта.

Саминский обратил внимание, что в свете последних событий в мире, у охранников московских учебных заведений теперь обязательно должен быть иммунитет к коронавирусу.

«Раньше сотрудники охраны обязаны были носить средства индивидуальной защиты. В новом учебном году в столице должны будут вакцинировать 100% охранников», — отметил эксперт.