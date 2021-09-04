РИАМО - 4 сен. Twitter, Telegram и Facebook грозят крупные штрафы из-за запрещенного контента, заседание суда по этому вопросу пройдет 14 сентября, сообщает ТАСС.

Общая сумма штрафов оценивается в 72 млн рублей. Компании отказались удалять запрещенный контент.

В частности, Facebook может заплатить 40 млн рублей, Twitter и Telegram — по 16 млн рублей.

Источники сообщают, что штрафы назначили за отказы удалить сведения с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в РФ.

Ранее суд в Москве оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на общую сумму 36 млн рублей за невыполнение требования по локализации баз данных пользователей на территории РФ.