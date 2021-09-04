РИАМО - 4 сен. Основатель и гендиректор одной из крупнейших в мире криптобирж Binance Чанпен Чжао объяснил, с чем связан интерес россиян к криптовалюте. Прежде всего, причиной этого является инфляция валют, сообщает Газета.ru.
Люди не верят в свои национальные валюты и стараются вложиться в то, что хотя бы сохранит свою стоимость.
По мнению эксперта, криптовалюта превосходит фиатные аналоги денег. Ее можно хранить в кошельке, а можно активно использовать по всему миру, не обращая внимание на границы.
Разрешение от банка на такие операции не нужно.
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