РИАМО - 4 сен. Основатель и гендиректор одной из крупнейших в мире криптобирж Binance Чанпен Чжао объяснил, с чем связан интерес россиян к криптовалюте. Прежде всего, причиной этого является инфляция валют, сообщает Газета.ru.

«Откровенно говоря, даже вложения в долларовые стейблкоины (цифровые монеты, обеспеченные долларом США) не так уж и безопасны, потому что в прошлом году было напечатано около 40% долларов от их общего объема в обращении», - объяснил Чанпен Чжао.

Люди не верят в свои национальные валюты и стараются вложиться в то, что хотя бы сохранит свою стоимость.

По мнению эксперта, криптовалюта превосходит фиатные аналоги денег. Ее можно хранить в кошельке, а можно активно использовать по всему миру, не обращая внимание на границы.

Разрешение от банка на такие операции не нужно.