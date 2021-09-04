РИАМО - 4 сен. В Москве на финале Всероссийского квиз-марафона общество «Знание» объявило о запуске интеллектуального турнира «Лига Знаний», сообщает пресс-служба общества.

О запуске нового турнира заявил первый заместитель генерального директора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время церемонии награждения победителей марафона «Знание».

«Сегодня мы анонсировали новый проект — «Лигу Знаний». Это новое сообщество активных, любознательных людей со всей страны, которые стремятся развиваться, узнавать новое и делиться своими знаниями», - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что быть эрудированным, учиться и узнавать сейчас модно, это важный современный тренд.

«Мы рады, что общество «Знание» становится частью этого движения, предлагает собственный формат для объединения интеллектуалов», — сказал Рыбальченко.

Во время финала Всероссийского квиз-марафона Российского общества «Знание» 100 лучших команд из 66 городов соревновались за звание победителей интеллектуальной викторины, которая уже вошла в Книгу рекордов России.

Самые сложные вопросы, составляющие особый раунд «хардкор», игрокам задавали магистры игры «Что? Где? Когда?».

«Мы довольны. Такие победы — это почетно. Память на всю жизнь. И стимул развиваться интеллектуально дальше», — признался капитан победившей команды «Все не влезли» Сергей Лютый.