РИАМО - 4 сен. На улице Борисовские пруды в Москве задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт гашиша. Во время обыска жилья у него изъяли неизвестное вещество, весы и упаковочный материал, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Согласно проведенному сотрудниками ЭКЦ исследованию часть изъятого является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 130 граммов», - уточнили в пресс-службе УВД по ЮАО.

Остальное оправили на экспертизу.

Следствие возбудило уголовно дело по статье 30 УК РФ и статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ). Подозреваемого отправили под стражу.