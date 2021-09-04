РИАМО - 4 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка профессий и специальностей, которые важны для развития экономики страны. Теперь в нем 55 специальностей и 35 профессий, сообщает Федеральное агентство новостей.

Перечень пополнило «Лечебное дело», «Агрономия», «Гостиничное дело» и другие специальности.

В число профессий вошли «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер растениеводства» и ряд иных.

Список дает возможность студентам, обучающимся по одному из этих направлений, претендовать на получение стипендии правительства страны. Ее выдают тем, кто достигает успехов в разных сферах.

Победителям каждый месяц выплачивают по 4 тыс. рублей.