РИАМО - 4 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка профессий и специальностей, которые важны для развития экономики страны. Теперь в нем 55 специальностей и 35 профессий, сообщает Федеральное агентство новостей.
Перечень пополнило «Лечебное дело», «Агрономия», «Гостиничное дело» и другие специальности.
В число профессий вошли «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер растениеводства» и ряд иных.
Список дает возможность студентам, обучающимся по одному из этих направлений, претендовать на получение стипендии правительства страны. Ее выдают тем, кто достигает успехов в разных сферах.
Победителям каждый месяц выплачивают по 4 тыс. рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии