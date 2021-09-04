РИАМО - 4 сен. В пяти городах Нидерландов хотят ввести запрет на фастфуд. Известный диетолог Елена Соломатина рассказала, какая быстрая еда наносит больше всего вреда. Если основательно пристраститься к фастфуду, можно загубить свое здоровье, сообщает Федеральное агентство новостей.
Комментируя ситуацию в Голландии диетолог заявила, что при национальной привычке есть мучное гражданам этой страны будет тяжело сменить рацион.
Специфика фастфуда такова, объясняет диетолог, что даже объевшись подобных продуктов человеку не насытить организм необходимыми веществами. Например, в фастфуде нет нутриентов, но зато вместо них есть много калорий.
«Это все равно что пытаться заправить автомобиль чаем: бак полон, но толку нет. Все съеденное быстро превращается в жир», - пояснила диетолог.
Нездоровая пища зарабатывает свою популярность за счет добавок, которые быстро провоцируют привыкание.
«Сахар и трансжиры, которые обильно используются в приготовлении фастфуда, очень вредят организму. Кроме того, усилители вкуса и ароматизаторы заставляют нас есть больше. На это направлено и переохлаждение газированных напитков», - рассказала Соломатина.
Прежде всего диетолог рекомендует отказаться от сладкой газировки – это вред в чистом виде, поясняет она. На втором месте - пирожки, жаренные в масле, картофель фри и другие блюда во фритюре.
«Если отказаться от этих продуктов и снизить, к тому же, потребление алкоголя до минимума, организм ощутимо оздоровится, а лишний жир уйдет без диет», - заключила Соломатина
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