РИАМО - 4 сен. В пяти городах Нидерландов хотят ввести запрет на фастфуд. Известный диетолог Елена Соломатина рассказала, какая быстрая еда наносит больше всего вреда. Если основательно пристраститься к фастфуду, можно загубить свое здоровье, сообщает Федеральное агентство новостей.

Комментируя ситуацию в Голландии диетолог заявила, что при национальной привычке есть мучное гражданам этой страны будет тяжело сменить рацион.

«Надо понимать, что для вытеснения фастфуда из рациона и в личном, и в глобальном планах нужна альтернатива. Хорошей заменой пирожкам и гамбургерам для перекусов в течение дня могут стать овощные салаты и кусочки нежирного отварного мяса. В масштабе страны это нелегко, но теоретически внедрить программу по оздоровлению питания нации можно», - отметила Соломатина.

Специфика фастфуда такова, объясняет диетолог, что даже объевшись подобных продуктов человеку не насытить организм необходимыми веществами. Например, в фастфуде нет нутриентов, но зато вместо них есть много калорий.

«Это все равно что пытаться заправить автомобиль чаем: бак полон, но толку нет. Все съеденное быстро превращается в жир», - пояснила диетолог.

Нездоровая пища зарабатывает свою популярность за счет добавок, которые быстро провоцируют привыкание.

«Сахар и трансжиры, которые обильно используются в приготовлении фастфуда, очень вредят организму. Кроме того, усилители вкуса и ароматизаторы заставляют нас есть больше. На это направлено и переохлаждение газированных напитков», - рассказала Соломатина.

Прежде всего диетолог рекомендует отказаться от сладкой газировки – это вред в чистом виде, поясняет она. На втором месте - пирожки, жаренные в масле, картофель фри и другие блюда во фритюре.

«Если отказаться от этих продуктов и снизить, к тому же, потребление алкоголя до минимума, организм ощутимо оздоровится, а лишний жир уйдет без диет», - заключила Соломатина