РИАМО - 4 сен. Два жилых корпуса на 472 квартиры ввели в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Северное Тушино, они располагаются на улице Вилиса Лациса, сообщает пресс-служба департамента строительства города.

«Отличительной особенностью новостроек стал фасад, облицованный крупноформатными металлическими кассетами лаймово-зеленого, белого и серого цветов, что позволяет домам выделяться среди окружающих ее зданий», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что каждый корпус – двухсекционный с подземной автостоянкой. 2 квартиры оборудовали для маломобильных жильцов – в них увеличили ширину проходов и установили специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации. В домах установлено современное лифтовое оборудование, лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Первые этажи новостроек – нежилые, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.