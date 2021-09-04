РИАМО - 4 сен. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил срок эксплуатации модернизированной ракеты «Союз-2», По его мнению, она будет использоваться еще 9-10 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ракету будут использовать с отечественной системой управления. В будущем ее сменит возвращаемый многоразовый носитель.

Летные испытания «Союза-2» стартовали еще в 2004 году на космодроме Плесецк. На замену ему «Роскосмос» создает многоразовую ракету «Амур-СПГ». Комплекс будет состоять из двух ступеней, одна из которых будет возвращаемой.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» планирует начать развертывание новой российской космической станции на земной орбите через 5-6 лет.