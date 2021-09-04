РИАМО - 4 сен. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что «Роскосмос» проводит испытания нового российского космического корабля «Орел». Его полет к Луне назначен на 2023 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Рогозин рассказал, что испытания «Орла» проводятся на базе компании «Энергия». Уже зафиксированы первые замечания, их устранят.

Этот корабль разрабатывают с 2009 года. Для первого пуска используют ракету-носитель «Ангара-А5».

Беспилотный запуск запланирован на 2024 года, а пилотируемый – на 2025 год.