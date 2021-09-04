РИАМО - 4 сен. Стало известно, что после перенесенного коронавируса внутренние органы человека могут «стареть» на десятилетия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Были обследованы 89 тыс. переболевших Covid-19, а также 1,6 млн человек, не испытавших воздействие инфекции.

Выяснилось, что потеря функции почек у взрослых здоровых людей 30-40 лет составляет порядка 1% в год. А у 4757 переболевших Covid-19 в течение одного года, потеря функции почек достигла 30%.

Причины этого пока неизвестны. Предполагается, что орган особенно чувствителен к воспалительным процессам или к активизации иммунной системы.

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