РИАМО - 4 сен. В следующем году МЦК свяжут с Киевским направлением железной дороги, на данный момент это радиальное направление — единственное, которые не имеет пересадок на кольцо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для запуска МЦД-4 мы делаем соединительную линию между Киевским и Белорусским направлениями. На ней будут 3 новые станции: Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки)», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

К примеру, с Кутузовской МЦД-4 будет пересадка на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро.

С Тестовской МЦД-4 будет переход на станции «Деловой центр» и «Шелепиха» МЦК и Большой кольцевой линии, а также будет в шаговой доступности Тестовская МЦД-1, «Выставочная» и «Международная» Филевской линии.

С Поклонной МЦД-4 — можно будет попасть на «Парк Победы» Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий.

«То есть пассажиры смогут перейти на МЦК с двух станций МЦД-4», — сказал Собянин.

Он добавил, что с открытием этих ТПУ у жителей запада Москвы появится новое наземное метро в шаговой доступности, что сделает привлекательнее для жизни и бизнеса сразу несколько районов.

«А жители новой Москвы и области смогут строить новые маршруты, не доезжая до центра города», — заключил он.

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