РИАМО - 4 сен. Новый раздел запустили на портале Госуслуг Подмосковья. Теперь с его помощью жители Московской области могут узнать информацию о работе военных комиссариатов в регионе, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи области.

В настоящее время на территории региона функционируют 30 военкоматов. В год они работают более чем со 150 тыс. посетителями. Подмосковье является лидером по числу призывников – около 12 тыс. юношей ежегодно идут на военную службу.

На едином ресурсе размещены сведения о вакансиях военкоматов, подготовке к военной службе, поступлении в резерв, патриотическом воспитании. Такой раздел будет полезен для военных пенсионеров, призывников, абитуриентов военных вузов и их родителей», – сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.

Сервис также будет интересен будущим сотрудникам военкомата.

Новый раздел «Военные комиссариаты» находится на главной странице портала (https://uslugi.mosreg.ru/commissariat).

Это один из шагов на пути к цифровизации военкоматов региона.

Соглашение о запуске проекта оцифровки услуг военкоматов было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу 28 июля. Всего комиссариаты предоставляют в Подмосковье 15 услуг. Уже доступны онлайн-услуги по выдаче справок о размере пенсии, праве на лечение в санаториях и госпиталях Минобороны.

А в МФЦ теперь предоставляют услугу «Постановка на воинский учет» не в течение 30, а 20 дней.