РИАМО - 4 сен. Акселератор «Транспортные инновации Москвы» объявляет прием заявок на третий поток, стартапы смогут предложить решения, которые сделают город лучше, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Идеи дорабатывают в команде с экспертами, после чего участникам помогают их реализовать.

«Мы всегда открыты новым идеям и инновационным решениям, которые могут сделать транспорт и поездки пассажиров по городу еще удобнее», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Благодаря акселератору сделали систему безопасного пешеходного перехода iCrosswalk на Болотниковской улице, звуковую систему «Говорящий город» (рядом с Домом культуры Всероссийского общества слепых), систему адаптивного регулирования дорожного движения Edge Vision и платформу эко-мониторинга ClimateGuard в Новомосковском административном округе.

Подать заявку можно на сайте (https://ftim.ru/) до 26 сентября включительно.