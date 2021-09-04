РИАМО - 4 сен. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1356 человек. Общее число выздоровевших в городе с начала пандемии составило 1 453 242, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в городе выявили 1549 новых случаев коронавируса. В медучреждения столицы доставили 447 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 277 пациентов.

В городе за сутки умерли 55 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус.

Москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут пройти бесплатное углубленное обследование, в одном и павильонов «Здоровая Москва».

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