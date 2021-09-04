РИАМО - 4 сен. Четверо неизвестных, скрыв лица медицинскими масками, возле дома №12 по улице Авиамоторная избили мужчину и отобрали у него сумку с деньгами. Сумма ущерба составила 27 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Сообщение о нападении и нанесении телесных повреждений поступило в службу «02» 2 сентября в 20:42. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину 1978 года рождения, который является учредителем ООО.

Он сообщил правоохранителям детали произошедшего. Нанеся мужчине телесные повреждения неизвестным предметом и забрав деньги, злоумышленники скрылись.

Потерпевшего доставили в больницу, у него диагностировали перелом скуловой кости.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).