РИАМО - 4 сен. Строительство BMX-велодрома для школы олимпийского резерва «Нагорная» в Дмитровском районе Москвы планируется закончить в 2021 году. Работы уже находятся в активной фазе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строители приступили к монтажу металлоконструкций для последующей установки стартовой системы с воротами на восемь райдеров. Проект реализуется в очень сжатые сроки, основные строительные работы планируется завершить уже в конце текущего года», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Стартовой системой называют основное технологическое оборудование велодрома. На данным объекте оно соответствует стандартам Международного союза велосипедистов USI.

Бочкарев объяснил, что на велодроме планируется сделать новую трассу, предназначенную для BMX-рейсинга. Ее протяженность составит порядка 200 метров. На ней обустроят 3 виража и 4 прямых участка с препятствиями. Пользоваться трассой смогут спортсмены разных уровней.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что на участке, площадь которого составляет 0,62 га, реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой. Там же оборудуют пост, где разместится круглосуточная охрана.

Согласно проекту на объекте сделают новое спортивное и парковое освещение, а свободную территорию благоустроят.

«BМХ-велодром обеспечит спортивно-тренировочную деятельность и позволит проводить районные соревнования. Велодром рассчитан на 16 человек в смену занимающихся спортсменов (смена 2 часа)», - отметил Загрутдинов.

Он добавил, что в корпусе разместится зал для индивидуальных занятий, что подразумевает круглогодичную эксплуатацию здания.