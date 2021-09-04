РИАМО - 4 сен. За прошедшие сутки в столице выявили 1549 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зафиксировали 1 573 813 случаев, сообщает оперштаб Москвы.

В столице проводится углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. За 4 недели этой программой воспользовались 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва».

Если по результатам обследования выявляются отклонения, человека направляют к профильным специалистам и назначают дополнительные анализы.

В России за сутки зарегистрировали 18 780 новых случаев Covid-19. Их выявили в 58 регионах страны. Умерло 796 человек, побороть болезнь смогли 18 737 человек.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 6 993 954 случая коронавируса, умерло 186 407 пациентов, выздоровели 6 255 475 человек.

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