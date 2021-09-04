РИАМО - 4 сен. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил несколько населенных пунктов Подмосковья, которые отмечают в субботу День города.

«Сегодня День города отмечают сразу в нескольких округах Подмосковья. Все города разные: со своей историей и большими достижениями, уникальной природой и ключевыми отраслями экономики», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что эти города становятся современными и комфортными, перед ними открываются новые возможности и перспективы.

Обращение сопровождалось видеооткрыткой, где были перечислены празднующие города. Это Реутов, Дзержинский, Домодедово, Котельники, Лобня, Мытищи, Одинцово, Электросталь, Электрогорск, Люберцы, Фрязино, Химки, Яхрома, Павловский Посад и Лосино-Петровский.