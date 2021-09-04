РИАМО - 4 сен. В результате пожара, произошедшего в доме №1 в деревне Улитино Одинцовского округа, погибли 2 человека: взрослый и ребенок. По данному факты проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло в одной из квартир в субботу. Соседи вызвали спасателей, почувствовав запах дыма.

Уже после того, как открытый огонь был локализован, спасатели нашли тела 49-летней женщины и 8-летнего ребенка.

По предварительной информации, причиной пожара стал загоревшийся электроматрас.

В настоящее время следственный отдел округа ГСУ СК России по Подмосковью устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. По результатам выяснений будет принято решение о дальнейших действиях.