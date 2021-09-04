РИАМО - 4 сен. Более 200 спортсменов разных возрастов приняли участие в традиционном легкоатлетическом забеге в подмосковном Реутове, открывшем торжества, посвященные Дню города, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Старт традиционному утреннему забегу в Реутове дали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и глава городского округа Станислав Каторов. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов разных возрастов – от младших школьников до представителей старшей возрастной группы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа Дня города в Реутове включает разнообразные мероприятия для жителей и гостей города. В субботу на городских площадках пройдут соревнования по стритболу, волейболу, настольному теннису. Культурная часть программы предусматривает автомобильное шоу, открытие выставки «Арт-Реутов», показательную работу творческой лаборатории достижений детского технопарка «Изобретариум», танцевальный фестиваль и фестиваль водных фонариков в парке Фабричного пруда.

Специальными гостями праздника станут хедлайнер большого концерта Jony, также будут выступать группы «Республика», «Калейдоскоп», MANA PROJECT. Ровно в 22:00 небо над городом озарится огнями праздничного салюта.

Подробно с планом торжеств можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Реутова reutov.net и в городских социальных сетях.

Городской округ Реутов прилегает к восточной границе Москвы. С севера он граничит с Шоссе Энтузиастов, с востока — с Балашихой, с юга — с московским районом Новокосино (разделены Носовихинским шоссе), с запада — с районами Новогиреево и Ивановское. По данным предварительной оценки численности населения, количество жителей Реутова в 2021 году приблизилось к 110 тысячам, их средний возраст составил 40 лет.

Градообразующим предприятием является АО «ВПК«НПО машиностроения»», созданное академиком В. Н. Челомеем в 1955 году на базе Реутовского механического завода. Указом Президента России №1530 от 29.12.2003 г. Реутову присвоен статус «Наукоград Российской Федерации».