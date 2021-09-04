РИАМО - 4 сен. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, какие преобразования ожидаются в сфере пенсионных выплат в 2022 году. Пересчет соцдоплат до прожиточного минимума будет производиться автоматически, сообщает агентство «Прайм».

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», — сказала эксперт.

Те, кто не живет в селе, тоже смогут получать надбавки. Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. Тем же, кто потерял допвылату по факту переезда, ее вернут.

С 2022 года у граждан появится возможность внимательно изучить информацию о своей пенсии. Сервис появится на портале «Госуслуги», там можно будет узнать состояние счета, предполагаемый размер пенсии и баллы, которые человек уже накопил.

Данные получат мужчины старше 45 и женщины от 20 лет.