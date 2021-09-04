РИАМО - 4 сен. На севере столицы устранили последствия падения бетономешалки с моста, произошедшее вечером 3 сентября в районе дома №25 по Ленинградскому проспекту, сообщает пресс-служба департамента ГО ЧС и ПБ Москвы.

На месте работали специалисты пожарно-спасательного гарнизона, в том числе сотрудники пожарно-спасательного центра.

Водителя бетономешалки удалось извлечь из кузова. Его передали врачам.

Транспортное средство, пробившее проезжую часть, убрали с помощью автокрана.