РИАМО - 4 сен. На севере столице приводят в порядок Бескудниковский бульвар в формате «От дома до дома». Работы проходят на площади в 25 га. Завершить благоустройство планируется к 15 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента капремонта.

Все вопросы, касающиеся переноса пешеходных переходов и организации парковок, урегулировали с Дептрансом Москвы.

В рамках благоустройства запланировано изменение транспортной схемы. Предполагается, что это поможет сделать бульвар более безопасным для всех участников движения. За последние 4 года на участке произошло 63 ДТП, погибли 2 человека. Не менее чем в половине дорожных аварий участвовали пешеходы.

«Ширина полос движения приводится к нормативной. Если широкие полосы провоцируют водителя превысить скорость, то их сужение позволяет упорядочить движение в потоке. Кроме того, это еще и возможность расширить пешеходное пространство, а также увеличить зону парковки», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Парковки перенесут в специальные карманы. На расстоянии 5 метров от перехода парковка автомобилей будет запрещена, чтобы никакие препятствия не закрывали видимость автомобилистам.

Кроме того, на бульваре уложат новое асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары, уложат бордюр, разобьют газоны и сделают ливневки. Вдоль бульвара разместят 60 новых фонарей.

Благоустройство позволит создать единую пешеходную зону через весь района «Верхние Лихоборы» до Ангарских прудов.