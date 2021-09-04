РИАМО - 4 сен. Власти столицы ведут планомерную работу по развитию проектов в сфере городской аэромобильности, в том числе по созданию необходимой инфраструктуры, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Проекты участников Московского инновационного кластера в области городской аэромобильности впервые представили на МАКС-2021 в Жуковском.

Среди решений столичных разработчиков, к примеру, электродвигатели для беспилотников и других систем транспортной мобильности. По сравнению с традиционными двигателями они отличаются меньшей себестоимостью при высокой технологичности. Внедрение таких двигателей позволит создать новые отраслевые автоматизированные производства, а также рабочие места.

Столичные разработчики также представили беспилотную систему мониторинга, использующую технологии ИИ и компьютерного зрения. Аппарат может быть полезен в поиске пропавших людей, для фиксации пожаров и других нештатных ситуаций. Также в числе московских разработок — беспилотная универсальная платформа для дистанционного зондирования.

По словам заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в столице и других ведущих городах появляется спрос на воздушные системы мониторинга, услуги доставки небольших грузов и даже пассажирские перевозки по воздуху.

«Главное преимущество такого транспорта — сокращение времени в пути: в будущем добраться на аэротакси из аэропорта до центра мегаполиса можно будет гораздо быстрее. Плюс еще и в том, что электродвигатели делают перспективные транспортные системы менее шумными и более экологичными», — пояснила Сергунина, добавив, что вопрос использования воздушного транспорта в мегаполисах требует комплексного подхода.