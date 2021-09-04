РИАМО - 4 сен. Московские рестораторы специально для кулинарной программы фестиваля «Цветочный джем» подготовили разнообразное меню. На площадках можно будет попробовать индийский плов бирьяни, швейцарский раклет и наномороженое, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Самые интересные десерты будут на Тверской площади. Тут можно будет попробовать мороженое с беконом, горчицей и даже со вкусом том яма, также наномороженое (гранулированное, из натуральных ингредиентов). Найдут здесь подходящее угощение и адепты здорового питания.

На площади Революции в любой из дней можно зайти на полноценный обед. Мастера вкуса приготовят для посетителей сочный ростбиф с брусничным джемом, ребрышки-гриль с молодым картофелем и много других вкусных и сытных блюд.

Найдут чем побаловать гостей и гастрономические уголки открытых площадок. Например, на улице теплый стан (вл 1Б) подадут говядину по-рейнски с клюквенным соусом. А в сквере у Гольяновского пруда – куриный шашлык с абрикосовым соусом, на улице Матвеевской – ароматные напитки, на улице Адмирала Руднева – мраморную говядину.

На каждой площадке гость сможет найти что-то по своему вкусу.