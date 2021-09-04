РИАМО - 4 сен. Сообщение о возникновении пожара в жилом доме №1 в деревне Улитино округа Одинцово поступило в дежурную смену в 05:42. Ликвидировать последствия пожара удалось к 06:12, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Горевший дом был построен из кирпича, в нем 2 этажа и 2 подъезда.

Прибывшие на место спасатели смогли уже к 06:08 локализовать открытый огонь, а к 06:10 – ликвидировать.

По данным управления, в пожаре есть пострадавшие.

На месте работали 29 человек и 8 единиц техники.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за помощью можно обратиться в Главное управление МЧС России по МО по телефону 8-(498)-505-41-70, а также по короткому номеру 01, с мобильного 101.