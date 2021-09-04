РИАМО - 4 сен. В субботу в Московском регионе будет облачно, ожидаются кратковременные осадки и до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве достигнет плюс 10 - плюс 12, по области плюс 8 - плюс 13 градусов.

Относительная влажность воздуха составит порядка 70%, атмосферное давление будет пониженным - 742 миллиметра ртутного столба. Скорость западного ветра может достигать 15 метров в секунду.

По словам синоптиков, в такую погоду следует внимательно относиться к своему здоровью.