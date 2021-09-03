РИАМО - 3 сен. В Москве на Ленинградском проспекте вечером в пятницу грузовик упал с эстакады, ЧП произошло в районе пересечения с ТТК, сообщает столичный Дептранс.

На месте аварии находятся оперативные службы.

«Движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра полностью перекрыто. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта», - сообщили в департаменте.

Автолюбителей попросили планировать маршруты в объезд места происшествия.