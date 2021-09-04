РИАМО - 4 сен. Несмотря на жаркое лето, все водохранилища московской системы наполнены водой в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время водохранилища Москворецкой и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок, созданных резервов достаточно для обеспечения гарантированного водоснабжения города независимо от погодных условий», – сказал Бирюков.

Подготовка питьевой воды осуществляется на 4 станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Заммэра подчеркнул, что аномальная жара летом не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. Также продолжается усиленный контроль качества воды: организованы дополнительные точки отбора проб. Проводятся профилактические промывки сетей.

«Ежедневно столица потребляет 2,8 млн куб. м воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю», – пояснил Бирюков, добавив, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.