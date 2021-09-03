РИАМО - 3 сен. Сведения в отношении ООО «Квазар» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на ремонтные работы в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления ФАС России по Московской области.

Ранее средняя общеобразовательная школа №12 направила в адрес общества проект контракта на выполнение работ по ремонту крыльца аварийного выхода из актового зала. Однако участник торгов не представил заказчику подписанный электронной цифровой подписью проект контракта в регламентированный срок. Учреждению поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта.

На заседании комиссии областного УФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта.

Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Квазар» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.