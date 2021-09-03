РИАМО - 3 сен. Клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов рассказал, почему некоторые люди, в частности курильщики, категорически отказываются верить научно подтвержденным фактам о коронавирусе и подвергают свою жизнь опасности.

Курение негативно влияет на функцию легких, и организму сложнее бороться с коронавирусом. Об этом не раз заявлял Роспотребнадзор. Однако некоторые курильщики уверены, что их привычка не только не вредит, но напротив, чуть ли не защищает от Covid-19.

«За последнее время в информационном поле распространилось устойчивое заблуждение, что курение защищает от коронавируса. Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений. Когда речь идет о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить», – сказал Гараганов в эфире радио Sputnik.

По словам врача, отрицая необходимость профилактических мер и вакцинации, такие люди подвергают смертельной опасности как себя, так и окружающих.

«Призвать позаботиться о себе и позаботиться о здоровье таких зависимых людей должны их близкие, родственники. Они могут получить свою долю сопротивления, определенного негатива, но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса и о том, каковы последствия», – заключил психолог.

В России на сегодня выявлено 6 975 174 случая коронавируса. За пандемию умерло 185 611 пациентов, выздоровели 6 236 738 человек.